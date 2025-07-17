Глава Химок Елена Землякова провела выездной прием жителей

Глава Химок Елена Землякова вместе с заместителями профильных направлений и сотрудниками специальных ведомств встретились с жителями округа на выездной администрации. Они смогли ответить на вопросы более 40 заявителей.

Больше всего жителей волновали вопросы благоустройства территорий, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и социальной поддержки.

«Я обратилась с вопросом культурного развития нашего района, в частности ДК „Брехово“. Сама я бываю здесь очень часто, двое моих детей посещают там кружки. Обратилась по поводу ремонта пешеходного перехода вблизи ДК. Пообещали решить этот вопрос в конце июля. На выездной администрации я была впервые, впечатления очень положительные», — поделилась жительница Химок Маргарита Дадыкина.

Подобные встречи в округе проводят каждую недели. Формат выездной администрации позволяет заявителям быстро и на месте решать один или сразу несколько вопросов.

Помимо этого, каждый может предложить свои идеи по развитию инфраструктуры города или, например, подать заявку на проведение ремонта.

Всего в этом году в Химках уже провели 26 выездных администраций.