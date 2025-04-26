Глава Химок Елена Землякова приняла участие во всероссийском субботнике

Всероссийский субботник объединил в Химкинском лесопарке волонтеров, депутатов, трудовые коллективы предприятий округа. Участие в уборке приняла и руководитель муниципалитета Елена Землякова.

Глава Химок Елена Землякова поблагодарила собравшихся.

«Все вместе мы делаем Химки чище и уютнее», — подчеркнула она.

Участники привели в порядок территорию Химкинского лесопарка: убрали мусор, сухостой и опавшую листву. Весь необходимый инвентарь — перчатки, мешки и грабли — им раздали на месте. Многие жители приходили на субботник целыми семьями. Родители рассказывали детям о том, как важно бережно относиться к природе и экологии.

По словам жительницы Химок Валерии Денисовой, субботники показывают, насколько горожане неравнодушны к тому месту, где живут и отдыхают.

«Вместе с жителями мы облагородили любимый лесопарк», — отметила она.

Отметим, что прошедший в Химкинском лесопарке субботник стал частью масштабной кампании по уборке территорий. Ранее работы провели в Старых Химках, Сходне, Луневском, Подрезкове и других районах округа.