Глава Химок Елена Землякова приняла участие в акции «Сад памяти»

В Химках прошла международная акция «Сад памяти», в которой приняли участие свыше двух тысяч человек. Глава города Елена Землякова посетила центральную площадку в сквере имени Марии Рубцовой, где проходило мероприятие.

В посадке новых растений приняли участие жители Химок, ветераны спецоперации, сотрудники местных предприятий, представители общественных организаций, активисты, волонтеры, спортсмены, депутаты городского Совета, а также депутат Государственной Думы Ирина Роднина, депутат Московской областной думы Михаил Раев, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и глава города.

«Деревья на аллее педагога и наставника, посаженные в 2023 году, не прижились и погибли. Мы решили восстановить эту аллею в рамках сегодняшней акции „Сад памяти“, — сообщила Елена Землякова.

Всего в сквере имени Марии Рубцовой было высажено 80 туй.

Сергей Малиновский отметил, что акция «Сад памяти» — это не только экологический проект, но и возможность отдать дань уважения тем, кто пожертвовал своей жизнью ради нашей свободы. Радостно видеть, что в ней участвуют целые семьи с детьми — это настоящий пример преемственности поколений.

Кроме того, в разных микрорайонах округа высадили липы, клены, рябины, дерны, вишни, пузыреплодники, кизильник, туи и сирень. Всего было посажено более 950 деревьев и около 3,4 тысячи кустарников.

По всей России в память о героях Великой Отечественной войны высажено 27 миллионов деревьев. Каждое из них символизирует жизнь и природу, а также служит живым памятником подвигу наших предков.