Глава Химок Дмитрий Волошин встретился с председателями СНТ | 360°

Подмосковье 13 мая 2024, 19:03 Глава Химок Дмитрий Волошин встретился с председателями СНТ Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин встретился с председателями садовых некоммерческих товариществ. В формате открытого диалога участники обсудили вопросы вывоза твердых коммунальных отходов, пожарной безопасности и реализации президентского проекта по социальной газификации.

В мероприятии также приняли участие представители регоператора «Экопромсервис», МЧС, Акционерное общество «Мособлгаз», начальники территориальных управлений администрации Химок и депутаты местного Совета.

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«С учетом присоединения новых территорий Луневского и Кутузовского сейчас в Химках насчитывается более 130 СНТ. Стартовал дачный сезон — обсудили с председателями садовых товариществ волнующие вопросы: своевременный вывоз мусора, противопожарную безопасность и соцгазификацию», — прокомментировал Дмитрий Волошин.

Также участники встречи обсудили реализацию программы «Социальная газификация». За два года в округе голубое топливо подвели к более чем 200 домовладениям. В этом году газифицировать планируют еще 34 СНТ.

«Очень рады, что наше садовое товарищество попало в программу социальной газификации. Теперь будем ждать, когда начнутся работы. Еще хотела бы отметить, что такое взаимодействие с администрацией — это удобно и эффективно в решении многих проблем», — отметила председатель садового товарищества «Сходненские садоводы» Екатерина Мещерякова.

Также председателям СНТ напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности — в частности, запрете на разведение костров вне специально оборудованных зон.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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