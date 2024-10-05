Глава Химок Дмитрий Волошин встретился с директорами школ

Накануне Дня учителя глава городского округа Химки Дмитрий Волошин побеседовал с директорами школ. Собравшиеся обсудили тему инноваций в учебных заведениях и внедрения цифровых технологий.

Совещание с участием главы Химок Дмитрия Волошина организовали в школе «Лидер». Там с сентября начал работать «IT-куб», где дети на бесплатной основе осваивают программирование роботов, работу с большими объемами данных, создание мобильных приложений.

«Будем развивать систему дополнительного образования для подготовки будущих программистов, физиков и инженеров. Для этого меняем оборудование в классах, создаем цифровую среду по программе „Новая школа“ партии „Единая Россия“», — поделился Дмитрий Волошин.

Он также рассказал собравшимся о программе капитального ремонта учреждений общего образования. В городском округе Химки в этом году реконструируют школу № 8 имени Матвеева на улице Маяковского и корпус гимназии № 23 на улице Чапаева в Сходне.

«Приятно, что нашим школам уделяют такое внимание со стороны администрации. Школа № 8 была открыта более 40 лет назад и нуждается в обновлении. У нас замечательный школьный музей, где много разных и интересных экспонатов как времен Великой Отечественной войны, так и специальной военной операции», — прокомментировала директор школы № 8 Ольга Игнатьева.

Напомним, порядка 2000 учителей трудятся в Химках. При содействии регионального правительства им выплачивают компенсацию за аренду жилья, доплаты за классное руководство и выслугу лет.

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