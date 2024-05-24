Глава Химок Дмитрий Волошин проверил готовность ремонта роддома

Родильному дому в Химках 24 мая исполняется ровно 50 лет. Глава округа Дмитрий Волошин оценил ход ремонтных работ и поздравил коллектив роддома.

Здание занимает 5,9 тысяч квадратный метров. Ремонт ведут 88 строителей. Завершены работы по устройству перегородок, штукатурке и стяжке. Специалисты заняты отделкой здания, прокладкой инженерных сетей и ремонтом кровли. Объект готов на 55%.

«Капитальный ремонт, который проводим сейчас на объекте, позволит буквально подарить нашему роддому вторую жизнь. Первоочередная задача для нас — создать для химчанок максимально комфортные условия», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Современное наркозное, операционное и диагностическое оснащение повысит качество ухода за младенцами. Сотрудники родильного дома вернутся к обязанностям после завершения строительных работ.

«Роженицы всегда выбирали наш роддом из-за профессионализма и трепетного отношения врачей. Уверен, после ремонта химчанки смогут по достоинству оценить условия пребывания в медучреждении», — поделился заведующий Химкинским роддомом Согомон Казарьян.

Сдать объект обещают в декабре текущего года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».