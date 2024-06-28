Глава Химок Дмитрий Волошин провел выездной прием жителей поселка Лунево

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин провел выездную встречу с жителями поселения Лунево. Вопросы, с которыми обратились химчане затронули сферы ЖКХ, благоустройства, транспорта и социальной поддержки. Всего было принято 76 обращений от местных жителей.

Житель деревни Паршино Владимир Агапов обратился с просьбой оборудовать новую площадку для мусорных контейнеров: самая близкая к дому находится аж в двух километрах. Сотрудники профильных подразделений администрации пообещали решить вопрос до 15 августа.

«Вопрос зафиксировали, ждем положительного решения. Выездная администрация — это актуально, потому что Луневское находится в отдалении от центральной части Химок и в таком формате мы можем, не выезжая за пределы района, решить вопросы», — сказал житель деревни Паршино Владимир Агапов.

Житель деревни Веревское Иван Шаргородский выразил недовольство по поводу частного забора, который блокирует проезд к пожарному пруду. Кроме того, он попросил включить поселение в программу социальной газификации.

«Забор демонтируют по распоряжению Дмитрия Владимировича. И главное — наша деревня будет газифицирована. Жители деревни довольны исходом встречи», — отметил житель деревни Веревское Иван Шаргородский.

«С начала года в Химках провели уже 25 выездных администраций. Специалисты профильных подразделений и ведомств приняли в работу свыше 1300 обращений жителей, большую часть из которых уже решили», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Следующая выездная администрация состоится 4 июля по адресу: Планерная, дом № 10, на базе школы № 19. Время проведения: с 16:00 до 20:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

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