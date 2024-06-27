Глава Химок Дмитрий Волошин провел встречу со стобалльниками в Химках

Среди химкинских школ, которые подготовили стобалльников: школа № 1, лицей № 12, лицей № 15, «Триумф», Аэрокосмический лицей, Химкинский лицей, «Перспектива», Центр образования «Золотой ключик», «Лига первых», «Наследие», НОЧУ «Современная школа».

«По результатам сдачи ЕГЭ по русскому языку, математике, физике, химии, литературе и английскому языку наивысший балл получили 25 выпускников. Также трое ребят получили 200 баллов по двум предметам. Гордимся нашими школьниками», — прокомментировал Дмитрий Волошин.

«Разумеется, перед ЕГЭ был мандраж, так как это был самый первый мой экзамен. И присутствовала неуверенность, а вдруг попадется то, что я не знаю, или то, что я не прошла, или то, что я забыла. Все-равно присутствовало это волнение, несмотря на огромный пласт подготовки», — отметила выпускница Аэрокосмического лицея Полина Морлок.

Выпускные вечера пройдут в Химках 28 июня. Почти 1200 ребят попрощаются со школой в этом году.

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