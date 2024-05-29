Глава Химок Дмитрий Волошин поздравил выпускников школы искусств

В этом году 188 юных Химчан окончили Центральную детскую школу искусств. Документы выпускникам вручил глава городского округа Дмитрий Волошин.

Десять ребят получили свидетельства о завершении курса обучения на торжественной церемонии. Все они участники престижных музыкальных и хореографических конкурсов.

«Центральная детская школа искусств в Химках входит в число лучших в стране, выпускники ежегодно поступают в престижные профильные вузы, работают в лучших оркестрах и творческих коллективах страны, достойно представляют российскую культуру на мировых площадках», — отметил Волошин.

Школа искусств предоставляет возможность обучаться по нескольким творческим направлениям, среди них хореография, живопись, музыка. Всего занятия посещают 2,2 тысячи учеников.

«Практически половина действующих педагогов являются бывшими учениками школы. Мы гордимся нашими талантливыми ребятами и благодарны родителям, которые поддерживают и направляют детей», — поделилась директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Центральная детская школа искусств в Химках действует с 1972 года. Она признана лучшей в России на конкурсе министерства культуры в 2021 году. За прошлый год воспитанники учреждения получили свыше 1,5 тысячи наград.

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