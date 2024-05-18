Глава Химок Дмитрий Волошин поучаствовал в акции «Лес будущего» | 360°

Подмосковье 18 мая 2024, 14:26 Глава Химок Дмитрий Волошин поучаствовал в акции «Лес будущего» Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В городском округе Химки состоялась масштабная экологическая акция «Лес будущего». Вместе с сотнями жителей, липы и каштаны высадили глава округа Дмитрий Волошин и депутат Госдумы Ирина Роднина.

Аллею высадили неподалеку от городского ЗАГСа. Вместе с главой округа первое дерево в статусе семьи высадили молодожены Илья и Надежда Фроловы.

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«Вместе с супругой приняли участие в акции „Лес будущего“. Внесли свой вклад в экологию, высадили первое семейное дерево. Приятно чувствовать себя причастными к такому важному событию», — сказал химчанин Илья Фролов.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин рассказал, что четыре десятка лип и каштанов высадили в самом центре Старых Химок — одной из самых популярных и любимых прогулочных зон у жителей. Ежегодно акция объединяет тысячи неравнодушных химчан, которые выходят на площадки целыми семьями. Все вместе мы вносим вклад в озеленение нашего любимого города».

В акции также приняли участие депутат Мособлдумы Михаил Раев, председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский, ветераны Великой Отечественной войны, активисты «Единой России» и волонтеры.

«Уже десять лет я участвую в различных экологических акциях и считаю это важным, потому что это наше общее будущее», — подчеркнула депутат Госдумы РФ Ирина Роднина.

Мероприятие прошло под эгидой международной акции «Сад Памяти», инициированной президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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