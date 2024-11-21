Глава Госавтоинспекции в Можайске провел брифинг по аварийности на дорогах

На брифинге для журналистов начальник Госавтоинспекции по Можайскому городскому округу Дмитрий Андросов рассказал о состоянии аварийности в муниципалитете. В текущем году в Можайске зарегистрировали пять дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков.

Дмитрий Андросов также напомнил собравшимся о социальном раунде, в рамках которого горожанам рассказывают о важности использования светоотражающих элементов на одежде и аксессуарах.

Для каждого учащегося в школах составляют индивидуальный безопасный маршрут до дома. Ребята принимают участие в составлении такой карты и без труда запоминают ее. Отметим, что с начала года сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали пять дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет. В результате пятеро получили травмы, а один погиб.

Каждый месяц автоинспекторы проводят акции в социальных и образовательных учреждениях для того, чтобы напомнить детям о важности соблюдения правил дорожного движения. Помимо этого, в Можайском городском округе развивают систему видео-фиксации происшествий.

«В темное время суток особенно важно не оставлять детей без сопровождения взрослых. Также настоятельно рекомендуем обеспечить наличие светоотражающих элементов на одежде ваших детей. Эти элементы значительно улучшают видимость в темное время суток, что помогает водителям заметить пешеходов на дороге», — напомнили сотрудники Госавтоинспекции.

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