Глава городского округа Пушкинский проинспектировал ремонт водозаборных узлов

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов проинспектировал ход капитального ремонта на двух водозаборных узлах — ВЗУ № 3 в Клязьме и ВЗУ № 8 в Тарасовке. Работы ведутся в рамках областной программы модернизации водопроводной инфраструктуры, при этом на проблемных площадках глава потребовал скорректировать график и увеличить количество рабочих и техники.

На совещании с подрядной организацией Максим Красноцветов отметил, что никаких объективных препятствий для выполнения строительно-монтажных работ нет, и поставил задачу завершить все работы с получением разрешительной документации уже в текущем году. После совещания глава лично выехал на объекты, чтобы оценить ситуацию на месте.

По итогам инспекции установлено, что на ВЗУ № 3 в Клязьме строительная готовность составляет 47%: в настоящее время заливают фундамент под скважину, монтируют сэндвич-панели и обустраивают трансформаторную подстанцию. В ближайших планах — установка окон, дверей и внутренняя отделка. На ВЗУ № 8 в Тарасовке готовность достигла 30%: здесь завершают сборку металлоконструкций, параллельно прокладывают инженерные сети и обустраивают две скважины.

Максим Красноцветов подчеркнул, что подрядная организация неправильно спланировала свою хозяйственную деятельность, и напомнил о позиции губернатора: регион выделяет средства для улучшения инфраструктуры, чтобы жители получали качественный ресурс. Все необходимое оборудование уже доставлено на площадки, завершить работы подрядчик должен до ноября 2026 года.