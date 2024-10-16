Глава городского округа Чехов Михаил Собакин провел личный прием граждан

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин провел личный прием жителей, на котором были рассмотрены вопросы земельно-имущественного характера и размещения контейнерных площадок на территории округа. Встреча прошла в конструктивной обстановке, и многие обращения были решены на месте.

Глава округа подчеркнул, что все вопросы, требующие детальной проработки, вносятся в протокол и берутся в работу, а о результатах заявителям сообщается дополнительно.

Отметим, что записаться на личный прием к главе округа можно через специальную форму на официальном сайте администрации городского округа Чехов или обратившись в службу по работе с обращениями граждан на Советскую площадь, 3, кабинет № 2. Консультации по записи доступны по телефону: 8(496)726-89-96.

Кроме того, жители могут задать свои вопросы во время «Выездной администрации». Ближайшая такая встреча состоится 17 октября в микрорайоне Венюково, в ДК «Энергия» в 18:00. Предварительная запись не требуется.

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