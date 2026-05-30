Глава города провела мониторинг работы коммунальных служб в Химках

28 мая глава Химок Инна Федотова провела пеший обход территории и лично зафиксировала недочеты вместе с представителями городских служб, подрядных организаций и начальниками участков. Среди выявленных проблем — мусор на территории, несвоевременный покос травы и другие нарушения содержания общественного пространства.

Инна Федотова отметила: «Чистота и порядок в городе — это ежедневная системная работа и ответственность каждого, кто отвечает за содержание территорий. Химки должны быть комфортными и ухоженными во всех микрорайонах». Глава округа также подчеркнула, что вернется на место лично, чтобы проверить исполнение поручений.

Председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский поддержал подход главы округа к контролю за благоустройством: «Инициатива главы округа по регулярным пешим обходам — важный инструмент контроля качества городской среды. Оперативное устранение выявленных нарушений — залог доверия жителей». На этой неделе особое внимание в рамках пеших обходов было уделено микрорайону Сходня. Специалисты проанализировали улицы, по которым чаще всего поступают обращения от жителей. Цель регулярных обходов — настроить системную работу и обеспечить высокий уровень содержания дорог, тротуаров и общественных пространств во всех микрорайонах города.