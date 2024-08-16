Около 500 метров теплотрассы на улице Пушкина отремонтируют в Лосино-Петровском

Пресс-служба администрации городского округа Лосино-Петровский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лосино-Петровский

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав проверил качество выполнения капитального ремонта сетей от центрального пункта до дома № 9 на улице Пушкина. Рабочим предстоит заменить 470 метров теплотрассы.

Подрядчик осуществляет бесканальную прокладку в траншее стальных труб и устраивает новые камеры. Специалисты капитально ремонтируют теплотрассу в рамках муниципального контракта. После — они промоют систему и проведут гидравлические испытания трубопроводов. На данный момент объект готов на 80%. Закончить должны к началу отопительного сезона.

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