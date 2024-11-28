Глава Егорьевска наградил боксеров за победы в региональном турнире

Юные боксеры Егорьевска вернулись из Владимирской области с восемью медалями. Руководитель муниципалитета Дмитрий Викулов поздравил ребят с успехом.

В региональном турнире, проходившем в городе Вязники, спортсмены из Егорьевска выиграли восемь наград: золотую, серебряную и шесть бронзовых. Победителем стал Савелий Царский.

Встреча юных боксеров с главой округа в местном клубе началась с торжественного награждения призеров соревнований.