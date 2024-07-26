Глава Фрязина встретился с жителями в формате «выездной» администрации

Глава городского округа Фрязино
Фото: Глава городского округа Фрязино

Глава округа Фрязино Дмитрий Воробьев встретился с жителями на открытом воздухе. Вопросы задали около 50 горожан.

Подобный формат встречи администраций и жителей стал наиболее удобным: жители совмещают обсуждение вопросов и прогулку с детьми. Совместно с главой городского округа прием вели заместители, руководители профильных ведомств, представители социальных, коммунальных и ресурсоснабжающих организаций.

«Наибольшей популярностью сегодня пользовались направления медицины, благоустройства, ЖКХ, имущества, безопасности и социальной защиты населения. Ко мне обратились ребята, которые всей душой болеют за спорт в Наукограде и хотят возродить взрослую городскую баскетбольную команду. Обязательно поддержим данную инициативу совместными силами администрации и Совета депутатов», — сказал глава Дмитрий Воробьев.

На встрече присутствовали заместитель министра здравоохранения Московской области Елена Штукина, главный врач «Щелковской больницы» Николай Красиков и коллеги из обособленного подразделения. Они лично отработали каждый вопрос.

Горожанам разъяснили алгоритм действий в распространенных ситуациях. Вопросы взяты на контроль.

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