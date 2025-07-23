Глава Фрязина проверил содержание территорий двух микрорайонов

Глава городского округа Дмитрий Воробьев вместе с сотрудниками администрации совершил обход третьего и четвертого микрорайонов наукограда. Проверка выявила ряд недочетов, к устранению которых незамедлительно приступили подрядчики и коммунальные службы.

Во время обхода местные жители задавали руководителю муниципалитета вопросы, касающиеся ремонта дорог, благоустройства дворов и других проблем.

«Все поступившие обращения будут детально проработаны, я уже дал соответствующие поручения заместителям», — сообщил Дмитрий Воробьев.

Сразу после мониторинга «Мосавтодор» организовал покос травы на закрепленных участках, а сотрудники учреждения «Городское хозяйство» и управляющих компаний привели в порядок закрепленные зоны.

Подобные рейды станут регулярными — следующий обход запланирован уже в ближайшие недели. Дмитрий Воробьев подчеркнул, что такие выезды помогают поддерживать связь с горожанами и оперативно реагировать на возникающие проблемы. Это не только повышает эффективность работы администрации, но и укрепляет доверие жителей Фрязина.