Глава Фрязина проверил работу хирургического корпуса имени Гольца

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Волков и председатель Совета депутатов Полина Коновалова проверили работу хирургического корпуса им. М. В. Гольца ГБУЗ МО «Щелковская больница». Учреждению присвоили третий уровень организации, который позволяет оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь.

Жители наукограда, которым требуется сложная операция, смогут получить услугу в пределах городского округа. Высокотехнологичную помощь здесь будут оказывать по ключевым профилям: гинекология, урология, хирургия, травматология и ортопедия.

«Присвоение больнице третьего уровня — это результат масштабной работы и уверенность в том, что наши жители получают медицинскую помощь самого высокого качества. Мы видим, что здесь создана мощная база для спасения жизней и восстановления здоровья», — отметила в ходе визита

Полина Коновалова.

Чтобы получить уровень, больница должна была соответствовать строгим федеральным критериям, включая включая наличие специальной лицензии, современное материально-техническое оснащение, укомплектованный штат высококвалифицированных врачей и среднего медицинского персонала, а также доказанный опыт успешного выполнения сложных вмешательств.

Учреждение включили в официальный перечень Минздрава РФ. Это означает, что здравоохранение Щелковского района вышло на новый уровень.