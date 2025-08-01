Глава Фрязина провел встречу с жителями Центральной улицы

Жители дома № 8 по улице Пионерской неоднократно жаловались на переполненные мусорные контейнеры, после чего была обустроена дополнительная площадка. Она разгрузила двор на Пионерской, однако вызвала вопросы у соседей с Центральной улицы. Все работы были проведены в строгом соответствии с законодательством и санитарными нормами.

В районе действуют разные системы сбора отходов. В одних дома мусор вывозят из специальных камер, а жители других пользуются контейнерными площадками по закрепленным адресам. Управляющая компания готова установить замки или другие ограничители доступа, чтобы предотвратить несанкционированное использование контейнеров. В следующем году контейнер для крупногабаритного мусора планируют перенести к новостройкам.

«Благоустройство района — это совместная работа. Мы продолжим прилагать усилия, чтобы сделать нашу территорию комфортнее для жизни», — подчеркнул Дмитрий Воробьев.