Глава Фрязина провел встречу с работниками транзисторного завода

Прием в формате выездной администрации состоялся на территории Фрязинского завода мощных транзисторов. На вопросы сотрудников предприятия отвечали глава городского округа Дмитрий Воробьев, представители администрации, управляющих и ресурсоснабжающих организаций, социальных и силовых служб, а также председатель совета депутатов Фрязина Полина Коновалова.

Основные темы обращений жителей касались жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территорий, безопасности дорожного движения и общественного порядка.

Все прозвучавшие на встрече вопросы были зафиксированы и взяты в работу профильными службами, для контроля исполнения составлена дорожная карта.

«Такой формат позволяет оперативно выявлять проблемы и принимать по ним эффективные решения», — отметил Дмитрий Воробьев. Он поблагодарил всех участников встречи за открытый и конструктивный диалог.