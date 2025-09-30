Глава Фрязина провел совещание по вопросам подготовки к зиме

Отопительный сезон во Фрязине стартовал по графику. С 22 сентября тепло получают социальные объекты, а с 29 сентября начался поэтапный запуск отопления в многоквартирные жилые дома. Планируется, что до конца текущей недели все МКД городского округа будут отапливаться.

Еще одним ключевым вопросом стала проверка готовности спецтехники к работе в зимних условиях. На балансе муниципалитета находится 94 дворовых территорий, 76 детских игровых и 53 контейнерные площадки. Для своевременной и качественной уборки снега и противогололедной обработки дорог зимой подготовлены 25 спецмашин и более 50 ручных снегоуборщиков.

«Маршруты движения техники МБУ „Городское хозяйство“ и подрядных организаций по городскому округу Фрязино уже проработаны и утверждены», — сообщил Дмитрий Воробьев

На совещании также рассмотрели обращения, поступившие за неделю в Центр управления регионом. Большинство из них касались ремонта дорог и тротуаров, уборки мусора, благоустройства. Ответственным службам были даны поручения усилить работу по этим направлениям.

«Принцип „Все видим — все решаем“ остается ключевым в нашей ежедневной работе для оперативного реагирования на запросы жителей», — подчеркнул глава Фрязина.