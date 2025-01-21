Глава Фрязина поздравил с 95-летним юбилеем ветерана войны Ольгу Котюргину

Жительнице Фрязина, ветерану Великой Отечественной войны Ольге Котюргиной 21 января исполнилось 95 лет. В этот знаменательный день глава округа Дмитрий Воробьев передал имениннице подарки и поздравления от губернатора Московской области и от себя лично.

Ольга Котюргина родилась 21 января 1930 года в селе Пилипчатино Донецкой области, там она провела детство. Во время Великой Отечественной войны ее дом захватили фашисты и жили в нем. После освобождения от оккупации в 1943 году Ольга продолжила учебу 5-м классе, затем трудилась в местном колхозе.

После войны девушка уехала в Ленинград, где окончила Ленинградский технический университет. По распределению она поступила на работу в «Научно-производственное предприятие „Исток“ имени Александра Шокина». А в 55 лет с должности начальника лаборатории вышла на пенсию.

Ольга Котюргина воспитала двоих детей: сына и дочь. Сейчас помогает растить двоих внуков и троих правнуков. Ветеран бережно хранит журналы с фотографиями и цитатами, которые с 1995 года ей дарят коллеги по лаборатории. Она мечтает собрать все номера за 30 лет в один большой журнал.