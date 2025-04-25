Глава Фрязина Дмитрий Воробьев стал участником акции «Диктант Победы»

Во Дворце культуры «Исток» во Фрязине провели международную акцию ко Дню Победы в Великой Отечественной войне «Диктант Победы». В ней приняли участие руководитель муниципалитета, депутаты, молодежь.

«Диктант Победы» проводят уже седьмой год подряд. Мероприятие объединяет тех, кому небезразлична история нашей России. Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев, его заместители, председатель Ассоциации ветеранов СВО Игорь Какушкин, муниципальный депутат Александра Киреева и молодежь приняли участие в акции.

Парты для диктанта разместили рядом с выставкой «Гордимся Победой! 1945–2025», которую создал ветеран-фронтовик, почетный житель Фрязина Иван Жучков.

«В особой атмосфере фронтовых фотографий и документов, которые предоставил прославленный ветеран из личного архива, невозможно не отдать дань глубокого уважения мужеству и великому ратному подвигу отцов, дедов и прадедов во имя Победы над фашизмом», — подчеркнул Дмитрий Воробьев.

Он также отметил, что «Диктант Победы» — это не просто проверка знаний, но и возможность проявить уважение к истории родной страны.

«Это способ сказать: „Мы помним“. Помним и гордимся. Особенно сейчас, когда так важно не дать переписать историю России. В этот день на 15 площадках во Фрязине, расположенных в учреждениях культуры и образования, предприятиях и организациях, участники „Диктанта Победы“ не только проверили свои знания, но и почувствовали особый дух единства и уважения к истории Родины. Спасибо за это каждому, друзья!» — сказал руководитель муниципалитета.