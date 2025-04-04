Глава Фрязина Дмитрий Воробьев проверил работу Центра онкологической помощи

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев встретился с коллективом Центра амбулаторной онкологической помощи имени М. В. Гольца. Учреждение было создано для ранней диагностики раковых опухолей у пациентов из муниципалитета и соседних городов — Щелкова и Лосино-Петровского.

В учреждении проводят рентген, компьютерную томографию, маммографию, эндоскопию, дерматоскопию на аппарате FotoFinder и кольпоскопию, а также берут анализы на онкомаркеры, биопсию и пункцию под контролем УЗИ. Дневной стационар рассчитан на 10 коек для курсового лечения.

В 2024 году в команду Центра амбулаторной онкологической помощи имени М. В. Гольца трудоустроили врачей с многопрофильной подготовкой и установили порт-системы для химиотерапии. Теперь пациентам не придется ездить в другие учреждения, чтобы пройти курс лечения.

В штате работают опытные специалисты. Руководит отделением врач-онколог, врач-акушер-гинеколог и ультразвуковой диагностики Харченко Александра Александровна. Также здесь трудятся Аушева Индира Башировна — врач-онколог, онкоортопед, специалист по фотодинамической терапии, Василевская София Михайловна — врач-онколог, врач-патоморфолог, а благодаря врачу ультразвуковой диагностики Митько Наталье Алексеевне выполняется биопсия под УЗИ-навигацией.

Центр амбулаторной онкологической помощи предоставляет пациентам возможность пройти качественные обследования и лечение без долгих ожиданий и очередей.