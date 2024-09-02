Глава Фрязина Дмитрий Воробьев провел мониторинг готовности котельных к зиме

По поручению вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина, глава города Фрязино Дмитрий Воробьев провел внеочередной мониторинг готовности котельных к новому отопительному периоду. Вместе с генеральным директором «Теплосеть Фрязино» Николаем Танасийчуком и коллегами он оценил результаты сезонных планово-предупредительных работ.

На котельной № 11, обслуживающей дома и образовательные учреждения на Окружном проезде, завершилось техническое перевооружение. Теперь здесь установлены три современных котла, модернизирована автоматика, отремонтированы газовое оборудование и дымоходы. Новая система химводоподготовки обеспечивает котельное оборудование умягченной водой. В этом сезоне здесь также заменили насос горячего водоснабжения и задвижки на аккумуляторных баках, а также провели промывку теплообменников.

Котельная № 13 в настоящее время работает в сезонном режиме. Ее капитальная реконструкция, запланированная на 2025–2027 годы, станет важным проектом для Наукограда. После завершения работ котельная на ул. Вокзальная перейдет на круглогодичный режим работы, что позволит обеспечить стабильную подачу горячей воды и тепла в 81 многоквартирный дом.

Котельная № 14, модернизированная в 2013 году, продолжает получать необходимое техническое обслуживание. В этом году здесь обновили окна, проложили новый теплообменник и проводят капитальный ремонт кровли и фасадов.

На котельной № 15 сосредоточена самая высокая нагрузка, обеспечивающая горячей водой и теплом 123 многоквартирных дома. В ходе сезонных работ здесь перебрали двигатели, заменили подшипники и установили новое пускорегулирующее оборудование.

«В течение августа на всех котельных города установили датчики для удаленной диспетчеризации. Это позволит в режиме онлайн считывать температуру и давление в системе на региональной карте „Мониторинг теплоснабжения“. Цифровая диспетчеризация начнет функционировать уже с понедельника и облегчит работу сотрудников котельных в наступающий осенне-зимний период», — отметил Дмитрий Воробьев.

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