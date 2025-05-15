Глава Егорьевска проверил ремонт котельной на Касимовском шоссе

Крупнейший объект теплоснабжения в муниципалитете модернизируют в рамках областной программы. Ход работ на месте оценили глава Егорьевска Дмитрий Викулов и представители профильных ведомств.
К котельной на Касимовском шоссе в Егорьевске подключены почти 200 многоквартирных домов и два десятка социальных объектов. Ремонт начался в апреле, первый этап уже завершен: демонтирован старый котел, новый привезли на площадку. При этом работа котельной не прерывалась — были задействованы резервные мощности.
В ближайшее время, помимо установки нового котла, специалисты заменят насосы, газовое оборудование и автоматическую систему безопасности. Все работы ведутся под контролем руководства муниципального округа и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.
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