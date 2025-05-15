Глава Егорьевска проверил ремонт котельной на Касимовском шоссе

К котельной на Касимовском шоссе в Егорьевске подключены почти 200 многоквартирных домов и два десятка социальных объектов. Ремонт начался в апреле, первый этап уже завершен: демонтирован старый котел, новый привезли на площадку. При этом работа котельной не прерывалась — были задействованы резервные мощности.