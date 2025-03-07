Глава Егорьевска проверил реконструкцию сквера 60-летия Победы

Благоустройство общественной территории идет полным ходом. Глава муниципального округа Дмитрий Викулов побывал на объекте и проконтролировал ход работ.
Специалисты уже закончили демонтажные работы, а также провели геодезические изыскания для точной разбивки местоположения будущих объектов. Установлены бортовые камни, обустроены нижние слои асфальтовых тротуаров вдоль торговых точек и смонтирована чаша фонтана. Заканчивается прокладка инженерных коммуникаций и монтаж технического помещения фонтана.
«Мы не первый раз здесь — видим, что всегда на месте и люди, и техника. Ни на день они не останавливают работу, материалы у них есть в наличии. Поэтому подрядчиком мы довольны», — отметил Дмитрий Викулов.
По словам представителей подрядной организации, все работы в сквере будут завершены раньше срока.
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