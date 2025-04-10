Сегодня 11:17 Глава Егорьевска проверил реконструкцию сквера 60-летия Победы 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации м.о. Егорьевск Подмосковье

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Масштабная реконструкция общественного пространства выполнена уже почти на 50%. Проект победил во всероссийском конкурсе по созданию комфортной среды в малых городах.

Специалисты полностью завершили демонтаж конструкций, провели геодезическую съемку для выверенной планировки сквера. Установлена основная часть бордюрных камней, на 30% запланированной площади уложена тротуарная плитка, бетонное основание под тротуары, зоны отдыха и детские площадки готовы на 70%. Рабочие подготовили основу под асфальт и приступили к укладке первых метров нового покрытия. Работы планируют завершить к маю.

«Смонтирована новая электроподстанция, сейчас уже будут отрабатывать подрядчики, чтобы подключить электричество и подписать документы. Работы идут полным ходом, не вижу никаких проблем, люди есть, и если погода не подведет, то все будет по плану», — рассказал глава округа Дмитрий Викулов.

Тематику сквера сохранят — на месте старого фонтана уже установили чашу под новый, в форме звезды. Позже здесь появятся и другие тематические композиции. Проект также включает в себя и благоустройство пешеходной зоны вдоль проспекта Ленина.