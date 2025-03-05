Глава Дубны ввел дополнительные меры поддержки для работников детских садов

Активное развитие промышленных предприятий в наукограде привело к обострению конкуренции за работников среди компаний. Чтобы младшие воспитатели не уходили на производство, Максим Тихомиров подписал постановление об оказании дополнительных мер поддержки работникам детских садов.

Документ предусматривает полное освобождение от родительской платы работников структурных подразделений — дошкольных отделений детских садов. Для младших воспитателей и помощников воспитателей, работающих в дошкольных группах образовательных учреждений, дополнительно установлена ежемесячная надбавка за качество и эффективность выполняемой работы в размере 10 тысяч рублей пропорционально занимаемой ставке.

Максим Тихомиров подчеркнул, что на сотрудниках детских садов лежит огромная ответственность. «Ежедневно они заботятся, воспитывают, обучают наших детей, и денежное вознаграждение за их труд должно быть соответствующее», — отметил глава Дубны.

Мера поддержки рассчитана на 130 человек — именно столько ставок младших воспитателей имеется в дошкольных образовательных учреждениях города.