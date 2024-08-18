Глава Дубны вручил школьные рюкзаки детям из малообеспеченных семей

Пресс-служба администрации городского округа Дубна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Дубна

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров поздравил будущих первоклассников с началом учебного года и подарил им школьные рюкзаки с канцелярскими принадлежностями. Арине и Андриане вручили также открытки с личным поздравлением от губернатора.

Будущие первоклассницы Арина и Андриана получили от главы городского округа Дубна Максима Тихомирова рюкзаки со школьными принадлежностями. От губернатора Московской области им также передали открытки с личным поздравлением.

«Я убежден, что все дети должны иметь равные возможности для учебы, и мы в городе приложили немало усилий, чтобы этого добиться», — написал в своем телеграм канале Максим Тихомиров.

Такую акцию для детей проводят каждый год в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева. Подарки к школе позволят малообеспеченным семьям сэкономить на подготовке детей к новому учебному году.

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