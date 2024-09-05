Глава Дубны Тихомиров провел встречу с молодежью в новом формате

Глава городского округа Дубна встретился с молодежью на набережной вечером. На мероприятие пригласили и исполняющего обязанности ректора университета, который рассказал про строительство кампуса мирового уровня.

Такой формат встречи с молодежью применили впервые. Представители команды обозначили, что разговоры будут неформальными, а значит можно задавать любые вопросы. Перед этим Максим Тихомиров поблагодарил молодых людей за активную позицию и интерес к городу.

О будущем много разговаривали с исполняющим обязанности ректора университета «Дубна» Андреем Деникиным. Он напомнил про то, что в наукограде приступили к строительству кампуса мирового уровня.

Молодежь интересовалась городскими проектами и планами, предлагала помощь и говорила о проблемах. Были и личные темы. Например, глава округа рассказал, как снимает накопившейся стресс.

Отметим, встреча длилась несколько часов.

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