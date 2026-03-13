Глава Дубны проверил строительство дома для переселенцев из аварийного фонда

Возведение монолитного 12-этажного дома на 286 квартир на улице Станционной в Дубне идет с опережением графика. Строители намерены еще увеличить темпы работы введением второй смены.

К концу марта запланировано завершение строительства первой секции, а к маю — бетонно-монолитных работ, после чего специалисты начнут монтаж внутренних коммуникаций, оформление фасадов, остекление и подготовку территории для благоустройства двора, где разместится специально изготовленная оригинальная детская площадка.

«Договорились с жителями, что в мае вместе с ними зайдем в дом, и каждый сможет увидеть свою квартиру. Новое жилье они получат в чистовой отделке, с сантехникой», — рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Строительство дома ведется в рамках программы комплексного развития территории и Народной программы «Единой России» и находится на особой контроле. Многоэтажку планируют сдать уже в IV квартале 2026 года. Новые квартиры получат более 60 семей из аварийного дома № 21 на улице Правды, построенного в 1957 году.