Глава Дубны проверил строительство дома для переселенцев из аварийного фонда

Возведение нового дома на Тверской улице в Дубне идет рекордными темпами. Руководитель муниципалитета Максим Тихомиров побывал на объекте и оценил скорость работ.

Сейчас застройщик занимается обустройством кровли и монтажом инженерных сетей. При этом используется новое техническое решение — внутри квартир нет коммуникаций, они находятся в местах общего пользования.

Монолитные работы на строительстве завершены. Уже можно зайти внутрь и оценить планировку квартир. Здесь их будет 154. Второй и третий этажи, которые осмотрел глава Дубны, предназначены для жителей бараков на улице Октябрьской. Они переедут сюда в рамках госпрограммы комплексного развития территорий.