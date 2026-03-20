Глава Дубны проверил строительство дома для переселенцев из аварийного фонда
Возведение нового дома на Тверской улице в Дубне идет рекордными темпами. Руководитель муниципалитета Максим Тихомиров побывал на объекте и оценил скорость работ.
Сейчас застройщик занимается обустройством кровли и монтажом инженерных сетей. При этом используется новое техническое решение — внутри квартир нет коммуникаций, они находятся в местах общего пользования.
Монолитные работы на строительстве завершены. Уже можно зайти внутрь и оценить планировку квартир. Здесь их будет 154. Второй и третий этажи, которые осмотрел глава Дубны, предназначены для жителей бараков на улице Октябрьской. Они переедут сюда в рамках госпрограммы комплексного развития территорий.
«Выполняем поручение губернатора и в рамках реализации Народной программы „Единой России“ досрочно расселяем жильцов бараков. Должны завершить эту работу до 2029 года», — отметил Максим Тихомиров.
Рядом уже строится следующий дом — возведены первые два этажа. В результате за несколько лет здесь должен появиться новый современный квартал «Ценности», куда переедут все жители оставшихся бараков. Первые дома в этом районе будут достроены и сданы под ключ до конца этого года.