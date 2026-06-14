Глава Дубны проверил строительство детской поликлиники на Большой Волге

Максим Тихомиров проинспектировал ход строительства медицинского учреждения. Уже в конце 2027 года здесь откроется современный центр, рассчитанный на 200 посещений в смену.

Вместе с главой муниципалитета объект посетили медицинские работники, представители Общественной палаты и депутаты. Они отметили, что жители с нетерпением ждут открытия новой поликлиники. Сейчас на площадке завершается подготовка котлована для заливки фундамента.

Максим Тихомиров подчеркнул, что команда, работавшая здесь последние две недели, сделала настоящий рывок: котлован подготовлен, отвод воды организован, все готово к армированию. Глава напомнил, что в этом году приступают к заливке плиты фундамента — это первый шаг к появлению долгожданной детской поликлиники в наукограде.

Новое учреждение станет многофункциональным центром детской медицины, оснащенным по современным стандартам.