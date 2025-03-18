Глава Дубны проверил содержание муниципальных дорог

Максим Тихомиров вместе с профильными службами проверил территории на въезде в город. Он поручил подрядчикам, которые обслуживают региональные и федеральные дороги, привести объекты в порядок.

Глава Дубны Максим Тихомиров поручил, как только позволит погода, привести в порядок съезды под мостом, Новое шоссе и другие участки федеральных и региональных дорог. Он также обратил внимание на кучи смета, которые нужно убрать в ближайшее время.

«Провел выездное совещание с заместителями, начальниками управлений, а также с представителями МБУ „ЖКУ“ и АО „Мосавтодор“. Поставил задачи на весну. Главное сейчас — убрать смет, привести в порядок обочины дорог, а также помыть остановочные павильоны», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Максим Тихомиров также осмотрел территорию вокзала «Дубна». Он поручил прибраться на прилегающей территории и платформе, подрезать кусты. Глава округа подчеркнул, что въезды в наукоград должны выглядеть соответственно.