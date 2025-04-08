Глава Дубны проверил ремонт мемориала «Братские могилы»

Мемориал «Братские могилы» приводят в порядок в Дубне. Подрядчик проводит работы в рамках графика. Накануне ход обновления оценил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Специалисты уже демонтировали старые конструкции и начали укладывать плитку. Сдать объект планируют на неделю раньше срока.

«Вышел на объект, чтобы убедиться — рисков нет, работы подрядчик проводит качественно, аккуратно. За порядком на территории следит. Председатель Совета ветеранов Наталья Шувикова в целом высоко оценила качество работ и попросила дополнительно обустроить перила для лестницы за сценой. Сделаем», — добавил Максим Тихомиров.