Глава Дубны проверил ремонт мемориала «Братские могилы»

Пресс-служба администрации городского округа Дубна
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Дубна

Мемориал «Братские могилы» приводят в порядок в Дубне. Подрядчик проводит работы в рамках графика. Накануне ход обновления оценил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Специалисты уже демонтировали старые конструкции и начали укладывать плитку. Сдать объект планируют на неделю раньше срока.

«Вышел на объект, чтобы убедиться — рисков нет, работы подрядчик проводит качественно, аккуратно. За порядком на территории следит. Председатель Совета ветеранов Наталья Шувикова в целом высоко оценила качество работ и попросила дополнительно обустроить перила для лестницы за сценой. Сделаем», — добавил Максим Тихомиров.

Приводить мемориал в порядок начали в конце прошлого года. Сотрудники «ЖКУ» также убрали сухостой и поврежденные короедом сосны, провели ремонт освещения.

В ближайшее время планируют восстановить надписи на памятных плитах, обновить звезду и изображение воинов.

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