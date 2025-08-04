Глава Дубны проверил реконструкцию тепловых сетей

Масштабная реконструкция тепловых коммуникаций продолжается в Дубне. В наукограде меняют центральные магистрали, где было зафиксировано наибольшее число аварий в зимнее время за предыдущие 10 лет.

В районе Большой Волги три подрядные организации реконструируют четыре участка теплосетей. Работы на улице Попова, 9а, стартовавшие в начале июня подходят к концу. В финальной стадии также ремонт участка у дома 3а на улице Вернова.

Во время проверки глава Дубны Максим Тихомиров отметил, что один из самых сложных и протяженных участков теплосетей расположен на пересечении улицы Попова и проспекта Боголюбова. «Тем не менее, подрядчик справляется. Трубы, задвижки поступают на объект, работы идут с опережением сроков», — сообщил руководитель муниципалитета.

В настоящее время завершается монтаж резервного водопровода — байпаса, по которому на две-три недели запустят временное теплоснабжение для жителей. После окончания работ подача тепла возобновится по подземным коммуникациям, а временный водопровод демонтируют и вывезут.

Напомним, всего в 2025 году работы в Дубне ведутся на пяти участках. Реконструкция первого из них уже завершена.