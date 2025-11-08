Глава Дубны проверил готовность коммунальной техники к зиме

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров проверил готовность муниципального предприятия «Чистый город» к зимнему сезону. За последние годы парк техники в наукограде значительно расширился и обновился.

В настоящее время в распоряжении предприятия находится более 60 единиц техники, включая комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы, а также вышки и манипуляторы.

Директор муниципального учреждения «Чистый город» Виталий Махотин сообщил, что уже началось переоборудование техники для зимнего периода. Четыре комбинированные дорожные машины были подготовлены, а на трактора установлены отвалы и посыпалки.