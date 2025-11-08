Глава Дубны проверил готовность коммунальной техники к зиме
Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров проверил готовность муниципального предприятия «Чистый город» к зимнему сезону. За последние годы парк техники в наукограде значительно расширился и обновился.
В настоящее время в распоряжении предприятия находится более 60 единиц техники, включая комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы, а также вышки и манипуляторы.
Директор муниципального учреждения «Чистый город» Виталий Махотин сообщил, что уже началось переоборудование техники для зимнего периода. Четыре комбинированные дорожные машины были подготовлены, а на трактора установлены отвалы и посыпалки.
Глава города отметил, что техника современная и в хорошем состоянии. Он пообщался с работниками предприятия и обсудил с ними вопросы обеспечения необходимыми средствами для уборки.
По его словам, все необходимые материалы, включая пескосоляную смесь, закуплены, и город готов к зимним условиям, что обеспечит как чистоту, так и безопасность на дорогах.