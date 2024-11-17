Глава Дубны проверил благоустройство Центральной улицы вместе с жителями

Встреча с жителями началась с вопросов про благоустройство дворов, где в следующем году планируют заменить асфальт, обустроить парковки, обновить освещение и детские площадки. Собственники попросили организовать движение транспорта. Все замечания приняли к сведению.

Также поступило множество вопросов про работу управляющих компаний, но одна из главных тем — благоустройство Центральной улицы. Работы не завершены, однако пешеходная зона уже открыта.

«Часто пишут и говорят, что есть замечания и дополнения, но сегодня шквал настоящих эмоций был связан с тем, что люди благодарили. Мы напомнили, что проект переходящий. В этом году мы начали реализацию, а в следующем году закончим все масштабные преобразования», — рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Максим Тихомиров осмотрел дворы и благоустроенную улицу. Он также пообщался с пешеходами и ответил на все вопросы.

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