Глава Дубны проверил благоустройство дворовых территорий

В текущем году в Дубне приведут в порядок девять дворов, большая часть которых расположена в Левобережье. Глава округа Максим Тихомиров встретился с подрядчиками и обсудил темп работ, а также пообщался с жильцами.
На всех объектах уже готово уличное освещение — установлены опоры и подключено электричество. Асфальтирование тоже идет полным ходом. Продолжается монтаж детских игровых комплексов. После этого установят лавочки, урны и обустроят велопарковки — площадки под них уже готовы. В начале сентября проведут озеленение благоустроенных территорий.
Максим Тихомиров поставил задачу всем подрядным организациям как можно скорее вывезти мусор, беречь зеленые насаждения у домов и аккуратно относиться к общедомовому имуществу.
«Параллельно начались работы и во дворах Правобережья. Их, может, чуть меньше, но по функционалу то же самое — обустройство детскими площадками, дорожками, асфальтирование. Подрядчики идут в графике, начинают вывозить мусор», — рассказал глава Дубны.
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