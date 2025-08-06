Сегодня 09:08 Глава Дубны проверил благоустройство дворовых территорий 0 0 0 Фото: Администрация г.о. Дубна Подмосковье

Благоустройство

Дубна

Ремонтные работы

В текущем году в Дубне приведут в порядок девять дворов, большая часть которых расположена в Левобережье. Глава округа Максим Тихомиров встретился с подрядчиками и обсудил темп работ, а также пообщался с жильцами.

На всех объектах уже готово уличное освещение — установлены опоры и подключено электричество. Асфальтирование тоже идет полным ходом. Продолжается монтаж детских игровых комплексов. После этого установят лавочки, урны и обустроят велопарковки — площадки под них уже готовы. В начале сентября проведут озеленение благоустроенных территорий.

Максим Тихомиров поставил задачу всем подрядным организациям как можно скорее вывезти мусор, беречь зеленые насаждения у домов и аккуратно относиться к общедомовому имуществу.

«Параллельно начались работы и во дворах Правобережья. Их, может, чуть меньше, но по функционалу то же самое — обустройство детскими площадками, дорожками, асфальтирование. Подрядчики идут в графике, начинают вывозить мусор», — рассказал глава Дубны.