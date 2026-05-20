Глава Дубны проверил благоустройство дворов на Центральной улице

Масштабные работы по комплексному благоустройству дворов продолжаются в Дубне. Глава муниципалитета Максим Тихомиров побывал с инспекцией на Центральной улице, где приводят в порядок территорию у домов № 12, 14, 16 и 18.

На встрече с представителями подрядной организации глава Дубны обсудил ход и сроки работ. Главной задачей является обустройство парковок, приведение в порядок дорог и подходов к домам. Специалисты уже приступили к демонтажным работам.

«В завершение наведем уют: добавим озеленения, освещения, установим лавочки», — отметил Максим Тихомиров.

Всего в Дубне в 2026 году благоустроят пять дворов. Три территории — до празднования Дня города, 24 июля, две — после. В каждом дворе сделают не только дороги, но и установят новое освещение, дополнительные лавочки и урны, посадят деревья и кустарники. На четырех территориях обустроят детские игровые площадки.