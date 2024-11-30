Глава Дубны провел встречу со студентами научного университета

Лекцию о работе администрации провели для студентов университета «Дубна». С будущими управленцами встретились глава округа Максим Тихомиров и председатель Совета депутатов Александр Руденко.

Студенты университета обучаются на кафедре «Государственное и муниципальное управление». Максим Тихомиров рассказал о проектах, которые реализуются в округе, а также отметил, что главное — мыслить стратегически и смотреть в будущее.

«Дубна всегда имеет особые решения, которые интересны всей стране. Вопросы во многом у нас одинаковые и сложные в муниципалитетах, а решения находит Дубна» — поделился председатель Совета депутатов Александр Руденко.