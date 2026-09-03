Глава Дубны проинспектировал обустройство народных троп

В Дубне подрядчик приступил к обустройству тротуаров на месте народных троп, в том числе в микрорайоне Левобережье. Глава городского округа Максим Тихомиров проинспектировал ход работ и обсудил с подрядчиком дополнительные мероприятия, включая установку пешеходного перехода.

В Левобережье пешеходные дорожки появятся на месте стихийных троп, по которым ежедневно ходят сотрудники одного из градообразующих предприятий города. Более 400 квадратных метров планируется перевести в асфальтовое покрытие. Также в этом районе начались работы по обустройству тротуаров на улице Карла Маркса у домов 18 и 31. В ближайшие дни подрядчик приступит к асфальтированию пешеходных дорожек.

Всего в текущем году в Дубне будет заасфальтировано 19 тротуаров, 8 участков уже готовы. Работы ведутся в рамках планового благоустройства городской инфраструктуры и направлены на повышение комфорта и безопасности передвижения пешеходов. Глава округа отметил необходимость соблюдения сроков и качества выполнения работ, а также поручил проработать вопрос дополнительного пешеходного перехода в районе Левобережья.