Глава Дубны представил проект благоустройства города ветеранам войны

Встреча прошла 25 февраля, на ней присутствовали участники Великой Отечественной войны. Максим Тихомиров рассказал им о проделанной работе и обсудил предстоящие события в честь 70-летия Дубны.

За чаем у камина собрались летчик-испытатель, Герой Советского Союза Владимир Кондауров, ветеран Николай Порошин, узники концлагерей и дети войны.

Ветераны высоко оценили изменения на Центральной улице и в сквере имени Журавлева. Также затронули тему благоустройства придомовых территорий. В этом году в рамках программы «Городская среда» приведут в порядок пять дворов — участники встречи поддержали эти планы, отметив, что давно их ждали.

Максим Тихомиров подчеркнул, что такие встречи — это искренний разговор и живая связь поколений. По его словам, участники особенно обрадовались новых возможностях для детей: ремонте спортивных объектов и школ искусств. Глава поблагодарил ветеранов за мудрость и неравнодушие.