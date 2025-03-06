Глава Дубны посетил завод по производству медицинских шприцев

Глава Дубны Максим Тихомиров посетил предприятие «Паскаль Медикал» по производству медицинских шприцев. Он прошел по цехам и смог наблюдать этапы выпуска продукции.

«Здесь ежедневно производят более миллиона шприцев в сутки. Рекордные объемы продукции поставляют по всей России, а также в страны СНГ и Ближнего Востока», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Руководство уделяет внимание комфортной организации труда на предприятии. Иногородних доставляют на завод на автобусах. По желанию на рабочее место привозят обеды. Сотрудники довольны условиями, так как здесь есть возможности для карьерного роста. Например, Антон Журавлев после окончания дубненского университета пришел лаборантом и вырос до начальника лаборатории.

Максим Тихомиров пообщался с коллективом, ответил на вопросы о проблемах в городе и его дальнейшем развитии, в том числе о правобережной площадке экономической зоны, организации движения общественного транспорта, масштабных и локальных проектах по благоустройству, которые реализуются в городе, и строительстве жилья.

Отметим, в Дубне сотрудники предприятий регулярно общаются с представителями администрации, в том числе с главой округа. Новые встречи уже запланированы.