Глава Дубны оценил ход ремонта в хоровой школе

В городе Дубна продолжаются работы во втором корпусе Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна». 10 июня глава городского округа Максим Тихомиров вместе с родителями воспитанников и представителями Общественной палаты проверил, как идет ремонт.

Объект планируют сдать до 1 сентября, чтобы учебный год дети начали в новом корпусе. Кроме того, для занятий закупят новые музыкальные инструменты.

«В рамках большой партийной программы четвертый год мы полностью оснащаем наши школы музыкальными инструментами. В этом году покупаем самые дорогие инструменты: рояли и пианино. Это то, о чем просил педагогический состав, просили жители», — прокомментировал Максим Тихомиров.

По информации с места событий, во втором корпусе хоровой школы завершается монтаж окон. Они алюминиевые, более качественные и безопасные. Кровля готова на 90%. Также заканчивается монтаж перегородок на первом этаже, вскоре подрядчик приступит к отделочным работам.