Глава Дубны обсудил с жителями благоустройство сквера

В Дубне планируют создать новый общественный сквер на улице Московской. Его концепция разрабатывается с учетом пожеланий и предложений самих жителей.

Будущее общественное пространство, расположенное рядом со зданием дубненского ЗАГСа, будет включать в себя зеленые зоны, прогулочные маршруты и разнообразные площадки для отдыха. По итогам обсуждения проекта с жителями, сквер будет включать три зоны тихого отдыха с качелями, навесами и скамейками, современный детский игровой городок, теннисные столы, а также цветочные клумбы и газоны. Особое внимание уделяется созданию комфортной среды, основанной на мнении горожан.

Встреча жителей с проектировщиками, на которой обсуждались детали благоустройства, состоялась 4 февраля. Участники диалога рассматривали такие вопросы, как форма и расположение скамеек, оптимальное место для детской площадки, а также точку для буккроссинга. Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров подчеркнул важность этого подхода: «Очень важно сделать именно так, как хотят жители, учесть их предложения и корректировки». Предложения проектной команды в целом получили одобрение присутствующих.

После встречи Максим Тихомиров поблагодарил дубненцев за активное участие: «Благодарю жителей за поддержку и активную совместную работу! Вносим правки и готовимся приступать к работам по созданию нового места отдыха в наукограде».

Отдельной достопримечательностью сквера станет арт-объект в виде «колец», который, по мнению сотрудников соседнего ЗАГСа, превратится в популярную фотозону для новобрачных. Следующее обсуждение проекта с внесенными корректировками запланировано через три-четыре недели. Работы по созданию сквера полностью планируется завершить в 2026 году.