Глава Дубны Максим Тихомиров проверил благоустройство Центральной улицы

Один из самых протяженных участков в Дубне готов к асфальтированию. Рабочие уложат новое полотно на Центральной улице и обоих Театральных проездах. Работу подрядчика проверил глава округа Максим Тихомиров.

Подрядчик приведет в порядок более трех километров дорожного полотна в рамках комплексного благоустройства территории. Максим Тихомиров отметил заметные изменения. Рабочие уточнили, что к асфальтированию приступят в ближайшие дни. Новое полотно уложат в соответствии с поставленными задачами.

«Приступили к последнему этапу проекта благоустройства на улице Центральной. В ближайшие дни будет укладываться рабочий слой асфальта, далее будут выровнены по уровню ливневые колодцы, затем уложен финишный слой асфальта. Готовим Центральную к 100-процентной эксплуатации», — подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

Асфальтирование — финальный этап благоустройства Центральной улицы. Уже готовы детская и спортивная площадки, установлены скамейки и качели, высажены кустарники и цветники. Вскоре откроют павильоны, где будут продавать мороженое, кофе и прохладительные напитки. Их начали подключать к электричеству.