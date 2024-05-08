Глава Дубны Максим Тихомиров поздравил ветеранов накануне 9 Мая | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 09:54 Глава Дубны Максим Тихомиров поздравил ветеранов накануне 9 Мая Unsplash

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Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров встретился с ветеранами Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы. Он поздравил их с наступающим праздником и поблагодарил за совершенный подвиг во благо страны и будущих поколений.

В гости к ветерану Николаю Дмитриевичу Порошину вместе с главой округа пришли представители национальных землячеств. Николай Дмитриевич планирует в четвертый раз принять участие в параде Победы на Красной площади. По его словам, это большая честь для него.

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«Я 40 лет прослужил в армии, мне дорого любое движение нашей техники и войск», — поделился он.

Глава Дубны каждого из ветеранов знает лично, регулярно интересуется их делами и здоровьем, но сегодняшняя встреча стала особой.

«Мы были у дорогих ветеранов, кто-то читал стихи, кто-то спел песни, а кто-то сказал, что победу достигали все вместе, никогда не деля на народы и национальности», — поделился Максим Тихомиров.

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